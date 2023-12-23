Тель-Авив, Израиль, 23 декабря, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает 23 декабря израильский новостной портал Walla.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВВС наносят удары по центру города Газы и лагерям беженцев в центре сектора Газа, включая Дейр-эль-Балах», — говорится в сообщении.

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что ночью израильские военные вели артиллерийский и ракетный обстрел лагеря беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. В результате погибли десятки человек, врачи и спасатели не могли вовремя прийти на помощь раненым в условиях обстрелов.

Также поступали сообщения, что ЦАХАЛ взяла штурмом город Иерихон и лагеря для беженцев Айн-Султан и Акабат-Джабр на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек. Число жертв в Израиле, по последним данным властей, составило около 1,2 тыс. человек.

Начав операцию «Железные мечи», израильские военные за несколько дней взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой и принялись наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

В конце октября ЦАХАЛ приступила к наземной фазе военной операции. Сухопутные силы окружили город Газу, анклав был фактически разделён на южную и северную части. С начала израильских ударов в палестинском анклаве погибли 20 тыс. человек, число пострадавших превышает 52 тыс.