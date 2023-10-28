Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Армия Израиля начала новую фазу военных действий в секторе Газа, заявил 28 октября глава минобороны еврейского государства Йоав Галант.

Rizek Abdeljawad/ XinHua/Global Look Press

«Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!» — цитирует его газета Haaretz.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе.

Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.