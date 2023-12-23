Москва, 23 декабря, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Российские танкисты группировки войск «Запад» на Т-80БВ поразили укрепрайоны и блиндажи ВСУ, координаты украинских позиций на купянском направлении передали разведчики, сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия Т-80БВМ

Танковые экипажи могут работать на передовой как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Нахождение машин в укрытиях или за рельефом местности позволяет танку оставаться незамеченным, успешно поражая цели на дальнем расстоянии и вне прямой видимости.

Командир танкового взвода с позывным Эскобар рассказал о постоянно выполняемых боевых задачах. Танкисты работают с корректировщиком, который находится на линии боевого соприкосновения. Удары Т-80БВ приходятся по блиндажам, укрепрайонам, все назначенные цели поражаются. Работа осуществляется на расстоянии до 10 км, затем экипажи возвращаются на исходные позиции. Страха нет, все в ожидании победы, отметил командир.

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Как сообщало ИА Регнум, российские танкисты в ходе выполнения боевой задачи на купянском направлении поразили на дальности 9,5 км украинскую пехоту и западную БМП Bradley. Бронетехнику и личный состав ВСУ обнаружили с помощью разведывательного беспилотника. Американская техника была уничтожена благодаря корректировке огня разведчиками.

Российские танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа начали применять Т-80БВМ для огневой поддержки штурмовиков на южнодонецком направлении в зоне СВО. Ранее танки получили новую штатную защиту от наведения высокоточного оружия, прикрывающую в том числе от FPV-дронов.