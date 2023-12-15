Москва, 15 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Российские танки Т-80БВМ получили новую штатную защиту от наведения высокоточного оружия, которая прикрывает в том числе от FPV-дронов. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На основе опыта применения бронетехники в ходе спецоперации Т-80БВМ получил спецсредства защиты, снижающие возможность наведения высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов», — заявили в ведомстве.

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, управляющие Т-80БВМ, поддерживают огнём российских штурмовиков на южнодонецком направлении в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря танкист Западного военного округа с позывным Белка рассказал, как поражал технику и позиции ВСУ на купянском направлении с одного выстрела. По словам военного, работая на Т-80 на переднем крае, экипажи поддерживают мотострелковые подразделения, нанося мощные огневые удары по украинским позициям. Белка назвал основным отличием российского танка газотурбинный двигатель, который даёт большую мощность при относительно лёгком весе.