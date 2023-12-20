Москва, 20 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Российские танкисты в ходе выполнения боевой задачи на купянском направлении поразили на дальности 9,5 километра украинскую бронетехнику. Минобороны РФ опубликовало соответствующую видеозапись.

Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия Т-80БВМ

Наводчик-оператор российского танка Т-80БВМ с позывным Маэстро рассказал, что в большей степени экипаж работает по блиндажам, окопам ВСУ, траншейным системам сообщения и техники. Результаты одной из таких операций попали на видео.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километра, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — сказал танкист.

В Минобороны добавили, что БМП и пехоту противника обнаружили с помощью разведывательного беспилотника. Американская техника была уничтожена благодаря корректировке огня разведчиками. Также с закрытых огневых позиций поражаются наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Герой России рядовой Евгений Кудинов рассказал, как успел опередить противника, уничтожив танк. Военный спас боевых товарищей и не дал продвинуться танковой колонне ВСУ. Во время боя вражеские танки были от солдата на расстоянии 50 метров. ВСУ почти два часа били массивной артиллерией, а потом бойцам по радиостанции сообщили, что в их сторону выдвигаются танки украинской армии. В итоге «противник не прошёл» — бойцы сначала отбили танковую атаку, после этого у пехоты ВСУ не получилось даже подойти к российским подразделениям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря на расширенной коллегии ведомства отметил превосходство современного российского вооружения над натовским, пройдя жёсткую проверку в условиях спецоперации на Украине. В войсковых группировках подготовили более 1,7 тыс. расчётов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов, добавил глава оборонного ведомства.