Вашингтон, 23 декабря, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Недовольство среди украинских военных действующей властью в стране достигло предела, коррумпированные офицеры могут нанести удар по правлению главы киевского режима Владимиру Зеленского. К такому выводу пришёл бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец. Зеленский становится фигурой, подобной Муссолини», — написал бывший офицер на своей странице в Х.

Макгрегор отметил, что украинское руководство стало невероятно непопулярным в своей стране, Зеленского уже ненавидят большинство его генералов и офицеров.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Дуглас Макгрегор утверждал, что чем раньше Зеленский перестанет управлять Украиной, тем будет лучше для него самого. Ему лучше покинуть свой пост, если он не хочет повторить судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

В декабре посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заверил, что нанятое политическое руководство Украины не уйдёт от ответственности за трагические события в Донбассе. Это будет коллективная ответственность всего режима. Механизм формата трибунала уже в работе и это политический вопрос, сказал Мирошник.