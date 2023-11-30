Вашингтон, 30 ноября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Украина оказалась на грани капитуляции, а главе киевского режима Владимиру Зеленскому лучше покинуть свой пост, если он не хочет повторить судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, заявил 30 ноября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывш. Twitter).

Scherl/Global Look Press Бенито Муссолини

«Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что и Муссолини», — написал военный эксперт.

По мнению Макгрегора, чем раньше Зеленский перестанет управлять страной, тем будет лучше для него самого.

Как сообщало ИА Регнум, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября объявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов, в том числе президентских. По его словам, западные союзники не требуют переизбрания украинской власти.

Немецкая газета Bild 27 ноября сообщила, что украинские военные всё чаще заявляют о недовольстве Зеленским, украинским правительством и командованием ВСУ. Они пожаловались журналистам на плохое обеспечение снаряжением и питанием. Украинские бойцы заявили, что сами покупают беспилотники и оплачивают ремонт и заправку транспорта. Они сообщили о росте недовольства Зеленским в ВСУ в целом.