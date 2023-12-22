* — (движение признано экстремистским и запрещено в РФ)

Москва, 22 декабря, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в фото — и видеоматериалах с «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщил 22 декабря глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото — и видеоматериалов с «голой вечеринки» Ивлеевой, размещённых в Сети», — написал он.

По его словам, регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.

Также депутат призвал МВД не остаться в стороне и возбудить административные дела в отношении организаторов вечеринки за пропаганду ЛГБТ.

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Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ. С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители, они изъяли записи с камер наблюдения.

Кроме того, 22 декабря стало известно, что рэпера Vacio (Николай Васильев), который присутствовал на «голой» вечеринке, арестовали на 15 суток. Он извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.