Москва, 22 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Силовики, которые приходили с обысками на второй день «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor, изъяли записи с камер наблюдения, сообщил 22 декабря RT сотрудники заведения.

Сергей Савостьянов/ТАСС Настя Ивлеева

Один из барменов признался, что силовики приходили с проверкой и в первый день вечеринки. По его словам, тогда всё было гораздо серьёзнее, чем в ночь на пятницу.

Во второй день из знаменитостей на мероприятии была лишь организатор — блогер Ивлеева. По данным RT, персонал внимательно следил за участниками вечеринки — как только работники понимали, что на шоу есть журналисты, сообщали об этом в рабочий чат.

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Как передавало ИА Регнум, в Москве 20 декабря прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие. Сама виновница торжества показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты ценой 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за вечеринки без одежды. Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. У входа в клуб выстроилась очередь из желающих попасть на вечеринку людей. С начала вход для посетителей был закрыт. После того, как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение.

Хозяйка резонансной, скандальной «голой» вечеринки в клубе Mutabor в Москве — блогер и известная телеведущая Анастасия Ивлеева — отказалась что-либо сказать о предполагаемых последствиях прошедшего мероприятия.