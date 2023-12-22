Москва, 22 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Участника организованной Анастасией Ивлеевой вечеринки в клубе «Мутабор» рэпера Vacio (Николая Васильева) оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы.

Кадр из видео

«Васильев Н. М. (более известный как рэпер VACÍO) участвовал в вечеринке в ночном клубе «Мутабор», нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграмм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — сказано в сообщении пресс-службы.

Суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Также он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), и оштрафован на 200 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. У входа выстроилась очередь из желающих попасть на новую аналогичную вечеринку. После того, как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение. 22 декабря RT сообщил, что силовики изъяли записи с камер наблюдения.