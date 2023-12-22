Вашингтон, 22 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Рейтинг действующего президента США Джо Байдена перед попыткой пойти на второй президентский срок в 2024 году является самым низким среди предыдущих семи лидеров США. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Джо Байден

«Байден начнёт 2024 год со стабильно низким рейтингом одобрения, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами перед тяжёлой кампанией по переизбранию», — объяснили социологи института.

Так, по данным результатов соцопроса, в декабре рейтинг одобрения Байдена составлял 39%, в то время как рейтинг 45-го президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года составлял 45%. В этот же период электорального цикла рейтинг 44-го президента США Барака Обамы оценивался в 43% (2011 год), а 43-го лидера США Джорджа Буша-младшего в 58% (2003 год).

Ранее, 19 ноября, результаты опроса NBC News показали, что рейтинг одобрения деятельности главы США Джо Байдена упал до минимального уровня за всё время его президентства. Опрос показал, что показатель снизился до 40%. Байден впервые сильно отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолога Евгении Войко, падение рейтинга Байдена заставит изменить риторику США.

В беседе с ИА Регнум Войко отметила, что опросы отражают настроения в обществе, потому что вопросы к политике и самой личности Байдена остаются. Поэтому политолог допустила, что в рядах демократической партии будут производиться некоторые корректировки риторики и даже внешнеполитических решений.

Она подчеркнула, что действующему президенту США было много вопросов ещё в прошлом году. Но нельзя сказать, что рейтинг Байдена обвалился резко, он снижался постепенно. И этому, как отметила политолог, есть множество причин.

По её мнению, Дональд Трамп будет пытаться отыграть ситуацию в свою пользу, продолжать совершенно иную политику.