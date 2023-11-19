Вашингтон, 19 ноября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения деятельности президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена упал до минимального уровня за всё время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, приведённые NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Согласно исследованию, рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%, так как большинство избирателей не поддерживают его политику относительно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Также опрос показал, что Байден отстаёт от экс-президента США Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре деятельность президента США одобрял 41% избирателей, около 56% дали низкую оценку, что стало для него самым низким рейтингом. Кроме того, 745 избирателей выразили опасения по поводу психического и физического здоровья Байдена на фоне его намерения идти на второй президентский срок.