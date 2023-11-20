Москва, 20 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена и представители Демократической партии могут прибегнуть к корректировке своей риторики, заявила ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Результаты опроса NBC News, проведённого ранее, показали, что рейтинг одобрения деятельности главы США Джо Байдена упал до минимального уровня за всё время его президентства. Опрос показал, что показатель снизился до 40%. Байден впервые сильно отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

По мнению политолога Войко, опросы отражают настроения в обществе, потому что вопросы к политике и самой личности Байдена остаются. Поэтому политолог допустила, что в рядах демократической партии будут производиться некоторые корректировки риторики и даже внешнеполитических решений.

«Возможно, попытаются сменить команду, но это будет выглядеть странно. Вероятно сделают ставку на корректировку риторики. Но и будут наноситься удары в медийном плане по лагерю оппонентов, прежде всего, конечно по Трампу. Но будет обыгрываться и внешнеполитический сюжет», — отметила Войко.

Так, например, уже сейчас неслучайно растёт число публикаций о вероятной остановке конфликта на Украине. Также Вашингтон не только допускает, но уже и реализует изменения в планировании бюджета США, который не предусматривает финансовой помощи Киеву. Но также, как заметила политолог, в Соединённых Штатах не исключают вероятность проведения президентских выборов на Украине в следующем году, с намерением поддержать и укрепить демократические принципы. Однако, до выборов президента США остался лишь год, поэтому что-то изменить в политическом подходе действующей администрации будет сложно, считает Войко.

«На этом фоне не исключено, что Байден возьмёт самоотвод и снимет свою кандидатуру в том числе в силу физической усталости», — добавила политолог.

Она подчеркнула, что действующему президенту США было много вопросов ещё в прошлом году. Но нельзя сказать, что рейтинг Байдена обвалился резко, он снижался постепенно. И этому, как отметила политолог, есть много причин.

«Нельзя сказать, что это исключительно вопросы внешней политики, которые включают в себя ещё и ближневосточный конфликт. Но и внутренние проблемы важны. Они связаны с экономикой, с вопросами энергетики, с трудоустройством и занятостью. И шатдаун тому подтверждение, он не мог взяться из ниоткуда», — отметила Войко.

Также на снижение рейтинга повлияли скандалы, связанные с сыном президента Хантером Байденом и вероятностью участия в коррупционных схемах самого Джо Байдена. И, конечно, как отметила политолог, не стоит забывать про вызывающее вопросы и обеспокоенность физическое состояние главы США.

«Конечно, лодку раскачивали и республиканцы, когда говорили о том, что деньги для Украины, которые одобряет администрация президента, растворяются в воздухе. И обычный американский гражданин не всегда спокойно реагировал и понимал, почему страна, которая находится так далеко за океаном, имеет такой стабильный поток средств. И республиканцы на этом сыграли», — уточнила политолог.

На этом фоне, по её мнению, Дональд Трамп будет пытаться отыграть ситуацию в свою пользу, продолжать совершенно иную политику. Кроме того, экс-президент от республиканцев неоднократно заявлял, что при нём не было бы таких трат, проблем и существенного изменения имиджа США. Хотя в этой связи не стоит списывать со счетов личные проблемы Трампа, поскольку он сам сейчас по-прежнему занимается разрешением своих судебных дел и пытается избежать наказания.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую США оказывают Украине, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Тогда же американский президент пообещал направить в Конгресс на рассмотрение экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.

Ранее администрация президента США усомнилась в обоснованности расследования, по итогам которого могут запустить процедуру импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена. Юрисконсульт потребовал от председателей комитета Конгресса отозвать повестки, которые требуют от членов семьи Байдена и его помощников ответить на вопросы законодателей по делу об импичменте.

В сентябре в нижней палате Конгресса, где большинство у республиканцев, объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена. Конгрессмены подозревают главу Белого дома, а особенно его сына Хантера Байдена, в коррупции.

18 ноября суд в Колорадо позволил экс-президенту США Дональду Трампу баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Согласно принятому постановлению, его оставят в первичных избирательных бюллетенях. При этом также суд Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия. Судья сказала, что политик своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание», но это не мешает ему вновь баллотироваться на президентский пост.