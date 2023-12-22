Брюссель, 22 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Европейские производители оказали давление на власти своих стран с целью продлить льготный период для ввоза в Евросоюз российских стальных полуфабрикатов, так называемых слябов, пишет 22 декабря немецкое издание Der Spiegel.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Изначально льготный период для импорта указанной продукции, попавшей в новый пакет санкций ЕС, должен был закончиться осенью 2024 года. Однако под давлением производителей из Бельгии, Чехии и Италии власти Евросоюза продлили сроки льготного ввоза в регион стальных полуфабрикатов российского происхождения.

Требование продлить льготный период было обусловлено тем, что ряд европейских компаний активно используют эту продукцию в производстве.

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — заявил в связи с этим генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

Согласно информации Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте за последние несколько месяцев выросла примерно до 56%, что выше досанкционного периода. В ассоциации подсчитали, что российские производители только до 2026-го будут зарабатывать на этом экспорте до двух миллиардов евро в год.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Совет Евросоюза объявил об утверждении 12-го пакета санкций против России. Он включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, в том числе ювелирные изделия из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Также ужесточён экспорт в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций предусматривает и обеспечение ограничения цен на нефть, дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию, иронически поблагодарив за это власти ЕС.

Тем временем 21 декабря стало известно, что в Брюсселе начали рассматривать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. По словам депутата Европарламента от Чехии Томаш Здеховски, разработка новых мер не займёт много времени, скоро их представят странам — членам ЕС.