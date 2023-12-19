Москва, 19 декабря, 2023, 21:57 — ИА Регнум. ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию, заявил 19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, иронически поблагодарив власти ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя вступление в силу очередного, 12-го пакета санкций ЕС против России, Медведев напомнил, что ВВП Германии сократился на 0,2% в годовом выражении во втором квартале и на 0,3% в третьем, а ВВП Франции во втором квартале вырос на 0,5%, в третьем же квартале сократился на 0,1%.

«Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!» — написал Медведев на своей странице в X (Twitter).

Рецессия в экономиках стран ЕС продлится до середины 2024 года, предположил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным Банка России, рост ВВП РФ в 2023 году превысит 3%. Рост ВВП в третьем квартале и оперативные данные за четвёртый квартал показали, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем регулятор ожидал ранее, отметили в ЦБ.

12-й пакет санкций ЕС против России включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана. Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Утвердив 12-й пакет антироссийских санкций, Европейский союз не сделал для себя ничего хорошего, но зато ускорил фрагментацию мировой экономики, отмечала ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.