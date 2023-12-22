Пекин, 22 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скоро самостоятельно попросит президента России Владимира Путина пойти на мирные переговоры. Об этом 22 декабря написало китайское издание Sohu.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что США уже не хотят отправлять больше помощи Украине и могут быть готовы отказаться от её поддержки.

По словам автора, это похоже на выстрел в спину Зеленского, и пистолет находится в руках самого близкого союзника — США.

«Боюсь, что Путин, узнав об этом, громко рассмеялся и заключил, что всё, что нужно теперь делать России — это просто сидеть и ждать, пока враг сам приползёт молить о мире», — подытожил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне.

В Кремле отмечали также, что никаких предпосылок к диалогу нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России. Путин подчёркивал, что Россия не отказывалась от переговоров, но украинская сторона должна прямо сказать, что готова к ним.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал глава МИД России Сергей Лавров.