Москва, 18 декабря, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, чтобы дать киевской армии возможность перевести дух. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр напомнил, что в апреле 2023 года встречался в Нью-Йорке с группой американских политологов, среди которых были в том числе президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сотрудник Совета Чарльз Купчан.

«Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, как будто использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного. Тогда мне Хаас и с ним человек пять-шесть высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — сказал Лавров.

Глава ведомства пояснил, что политологи без стеснения говорили о перемирии на некий период, так как ВСУ нужно время, чтобы пополнить силы.

На данный момент, по словам Сергея Лаврова, о паузе говорят открыто. Причём западные лидеры признают, что это будет лишь затишьем, а не окончанием конфликта.

«Изменение риторики не меняет сути западной политики, там по-прежнему считают Россию угрозой», — заключил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее заявил, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в начале декабря, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Он подчеркнул, что, как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз на любом уровне, включая высший уровень — президента, — говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации, добавил представитель Кремля.