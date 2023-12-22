Колумбус, США, 22 декабря, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Российский хоккеист капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

Nhl.com Александр Овечкин

Гости забили две шайбы в ворота «Коламбуса» в основное время. Автором дубля стал Энтони Манта (19-я и 38-я минуты). Решающий гол в овертайме забил российский нападающий Александр Овечкин (65), тем самым прервав безголевую серию из 14 подряд матчей. Кроме того, на счету форварда голевая передача.

Среди хозяев отличились Коул Силлинджер (36) и российский нападающий Егор Чинахов (53).

Как сообщало ИА Регнум, о своей серии игр без заброшенных шайб в НХЛ Овечкин высказался, что удача и везение его как-то покинули в нынешней серии в регулярном чемпионате лиги. 38-летнего хоккеиста удивила происходящая ситуация, он не может объяснить такого поворота событий. При этом хоккеист уверен, что в дальнейшем «всё пойдёт своим чередом», нужно немного удачи. Сейчас Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ, имея на счету более 800 шайб.

В составе команды «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин стал обладателем 1500 результативных очков, набранных в 1370 матчах НХЛ. Этот результат ранее не удавалось достичь ни одному российскому хоккеисту. Другой преследователь из числа россиян, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, имеет на своём счету 769 голевых передач и 481 забитую шайбу в 1088 играх (1250 очков).