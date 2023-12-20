Вашингтон, 21 декабря, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что удача и везение его как-то покинули в нынешней серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Александр Овечкин

Форвард забил всего пять шайб в этом сезоне после 42-х в прошлом. Овечкину не удалось забить ни одного гола в 13 матчах подряд.

38-летний хоккеист сам удивляется происходящему и не может объяснить такого поворота событий. При этом уверен, что «всё пойдёт своим чередом».

«Нужно немного удачи. У меня довольно хорошие шансы, но иногда бывает период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде. Думаю, что в целом рано или поздно это произойдёт», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Это разочарование для меня и разочарование для всех. Мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, винить в этом систему или что-то ещё. Мы играем в хоккей, мы должны создавать моменты», — добавил Овечкин.

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. На его счету 827 шайб.

«Это разочарование для меня, я думаю, разочарование для всех», — добавил Александр Овечкин.

Как сообщало ИА Регнум, нападающий, капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии игр в рамках НХЛ, не забросив ни одной шайбы в ходе встречи с командой «Нэшвилл Предаторз». Игра состоялась 16 декабря в Нэшвилле (Теннесси, США).

5 декабря «Вашингтон Кэпиталз» потерпел самое крупное поражение за пять лет от «Аризоны Койотс». Столичная команда проиграла со счётом 6:0.

При этом Овечкин набрал за свою карьеру в НХЛ 1500 очков. Это максимальный результат, которого удавалось достичь российским игрокам. Овечкин 8 декабря, комментируя этот успех, подчеркнул, что не смог бы добиться его без одноклубников.