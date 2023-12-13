Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газе, освобождении без предварительных условий всех заложников и обеспечении гуманитарного доступа в палестинский анклав, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Документ направили на голосование Египет и Мавритания, которые разработали текст соответствующей инициативы. В пользу резолюции проголосовали 153 страны.

В их числе оказались Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария и Швеция. Против резолюции проголосовали 10 государств, включая США, Израиль, Австрию и Чехию.

Ещё 23 страны воздержались от голосования. В их число вошли Британия, Германия, Италия, Аргентина. Украина и Грузия.

В ходе процедуры Генассамблея отклонила предложения США включить в резолюцию поправку с осуждением атаки со стороны палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Египет и Мавритания, как авторы документа, не раз подчеркивали, что их инициатива носит сугубо гуманитарный характер, и резолюцию не следует политизировать.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Совет Безопасности ООН рассматривал резолюцию, составленную Объединёнными Арабскими Эмиратами и требующую немедленно прекращать огонь в Газе. США заблокировали приятие документа.

В резолюции, кроме пункта о прекращении боевых действий, содержались требования об освобождении заложников и обеспечении гуманитарного доступа. Кроме того, в ней отмечалась глубокая обеспокоенность из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и страданий палестинцев.

Соавторами резолюции выступили 97 стран ООН. Россия и Китай вошли в число членов организации, которые поддержали этот документ.

10 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза организации в связи с неспособностью этого органа выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе.