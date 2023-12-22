Вена, 22 декабря, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт может распространиться на другие страны Ближнего Востока, предположил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

(сс) ErikaWittlieb Ближний Восток

«Да, это не исключено», — ответил дипломат в беседе с «РИА Новости» на вопрос, возможно ли по его мнению расширение конфликта в регионе.

Посол перечисли некоторые напряжённые очаги на Ближнем Востоке. Так, на границе с Ливаном отмечается очень напряжённая ситуация между Израилем и «Хезболлой», эскалация пока не выходила за пределы, но гарантий этому нет.

В Красном море почти приостановлено движение судов из-за нападений йеменских хуситов на корабли, движущиеся в сторону Израиля. Этот конфликт может стать причиной разжигания огня в регионе. Если в ближайшее время ситуация в секторе Газа не наладится, то исключить эскалации нельзя, сказал посол.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике президент России Владимир Путин призвал не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта. Российский лидер выразил обеспокоенность гибелью тысяч мирных жителей сектора Газа, массовым изгнанием населения из региона и гуманитарной катастрофой в анклаве. Необходимы гуманитарные паузы для освобождения заложников и эвакуации граждан, заявил Путин.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 18 декабря объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Нападения хуситов требуют «коллективного ответа», именно поэтому будет начата операция «Страж процветания», сказал он. Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию.