Москва, 21 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта. Об этом глава России заявил 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту

«Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — сказал Путин.

В ходе своего выступления российский лидер заявил о необходимости гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа. По его словам, гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают обеспокоенность.

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Как передавало ИА Регнум, ранее МИД РФ назвал объёмы поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа недостаточными, добавив, что борьба с терроризмом в анклаве не должна противоречить нормам международного гуманитарного права.

Телеканал LBC со ссылкой на информационный офис анклава 20 ноября сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа. Отмечается, что в числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.