Москва, 21 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 21 декабря дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне», — сказал он.

Российский лидер отметил, что об этом просят люди и это просьба, по словам Путина, справедливая.

«Принять такое решение нужно оперативно», — добавил президент.

В числе прочего он обратил внимание на уже существующие меры поддержки материнства и детства: активное развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей.

Владимир Путин напомнил и о том, что наступающий 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент уже заявлял, что статус многодетной семьи должен быть не локальным, а всероссийским.

28 ноября Путин согласился с необходимостью улучшить условия жизни российских многодетных семей, да и вообще семей с детьми. По его словам, государство уделяет вопросу большое внимание, но многое ещё предстоит сделать.

Также Путин рассказал, как России преодолеть демографические вызовы. С точки зрения президента, их невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье. Он заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Путин напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.