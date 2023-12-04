Москва, 5 декабря, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Статус многодетной семьи должен быть не локальным, а всероссийским, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Pixabay.com Многодетная семья

«Статус должен быть, причём он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим подумаем», — пообещал глава государства.

С соответствующим вопросом к президенту России обратилась член СПЧ Ирина Боровова. Она призвала российского лидера федерализировать понятие «многодетная семья».

Боровова привела в пример ситуацию, что пока московское удостоверение многодетной семьи не даёт ей право пользоваться теми же льготами в других регионах, даже бесплатной парковкой. Кроме того, предлагается ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи, позволяющее в дальнейшем избежать многих проблем.

Путин одобрил предложения и пообещал рассмотреть перевод документов в электронный формат для снижения излишней нагрузки при совершении многодетными семьями необходимых действий с документами. Также он заверил, что обязательно сформулирует своим коллегам такое поручение.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Путин согласился с необходимостью улучшить условия жизни российских многодетных семей, да и вообще семей с детьми. По его словам, государство уделяет вопросу большое внимание, но многое ещё предстоит сделать.

Также Путин рассказал, как России преодолеть демографические вызовы. С точки зрения президента, их невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье. Он заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Путин напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.