Москва, 28 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась России, невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября на Всемирном русском народном соборе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не всё, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — сказал он.

Путин призвал никогда не забывать об этом. Он также заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. Президент напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.

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Российский лидер также сообщил, что следующий год в России будет годом семьи. Президент подчеркнул, что это поддерживает большинство общества.

Как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно поднимал вопрос о необходимости преодолеть сложившуюся в России демографическую ситуацию. 22 августа он поручил правительству поддержать программы по повышению рождаемости, запущенные в регионах. Он также заявил о необходимости объединить усилия властей и религиозных конфессий в том вопросе.

12 сентября российский президент отметил, что снижение демографических показателей сложно преодолеть, так как это задача, у которой много вводных. Он также отметил, что это связано с приоритетами молодых женщин, которые сначала хотят получить образование, построить карьеру, а потом уже родить ребёнка.