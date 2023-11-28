Москва, 28 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью улучшить условия российским семьям с детьми. Как он отметил 28 ноября, государство уделяет вопросу большое внимание, но многое ещё предстоит сделать.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Согласен, что нам ещё очень многое нужно сделать, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми. Государство постоянно уделяет этому внимание», — заявил российский лидер во время заседания Всемирного русского народного собора.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Путин заявил, что нет ничего более ценного, чем семьи, где много детей. Во время встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», в которой российский лидер участвовал по видеосвязи, он отметил, что, глядя на них, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье.

В ноябре глава государства объявил 2024 год Годом семьи. Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.