Нью-Дели, 21 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Правительство Индии обеспокоено ужесточением ограничительных мер со стороны стран Запада против алмазов из России, заявил 21 декабря официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, слова которого приводит ТАСС.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Мы уже говорили об этом ранее. У нас есть обеспокоенности по этому вопросу, это является предметом переговоров с ЕС и G7», — сказал он, добавив, что для Индии это очень важный вопрос.

Накануне, 20 декабря, сообщалось, что Индия призвала страны G7 отложить решение о введении запрета на российские алмазы из-за неясности правил отслеживания их происхождения.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России, который вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Новые ограничительные меры включают в себя запрет на экспорт из России алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, ферросплавов, а также запрет на импорт в Россию из Европы литиевых батарей.

Гендиректор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук, комментируя это решение, заявил, что сотрудники таможни не смогут отличить российские алмазы от других.

Все эти запреты в ещё большей степени подводят всю мировую экономику к фрагментации на два блока стран под руководством Китая и США. Так как Европа выбрала для себя американскую коалицию, то вышеупомянутые запреты становятся условием разрыва связей с Россией, рассказала в беседе с ИА Регнум доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.