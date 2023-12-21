В Индии обеспокоились ограничительными мерами против российских алмазов
МИД Индии: ограничение импорта алмазов из России вызывает беспокойство
Нью-Дели, 21 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Правительство Индии обеспокоено ужесточением ограничительных мер со стороны стран Запада против алмазов из России, заявил 21 декабря официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, слова которого приводит ТАСС.
«Мы уже говорили об этом ранее. У нас есть обеспокоенности по этому вопросу, это является предметом переговоров с ЕС и G7», — сказал он, добавив, что для Индии это очень важный вопрос.
Накануне, 20 декабря, сообщалось, что Индия призвала страны G7 отложить решение о введении запрета на российские алмазы из-за неясности правил отслеживания их происхождения.
Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России, который вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Новые ограничительные меры включают в себя запрет на экспорт из России алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, ферросплавов, а также запрет на импорт в Россию из Европы литиевых батарей.
Гендиректор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук, комментируя это решение, заявил, что сотрудники таможни не смогут отличить российские алмазы от других.
Все эти запреты в ещё большей степени подводят всю мировую экономику к фрагментации на два блока стран под руководством Китая и США. Так как Европа выбрала для себя американскую коалицию, то вышеупомянутые запреты становятся условием разрыва связей с Россией, рассказала в беседе с ИА Регнум доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.