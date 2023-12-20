Лондон, 20 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудники таможни не смогут отличить российские алмазы от других. Об этом гендиректор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук заявил в интервью газете Financial Times.

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«При самом большом желании в мире среднестатистический таможенный сотрудник не сможет посмотреть на один алмаз, на другой алмаз и как бы сказать «это точно российский», — сказал Кук.

Запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу добытых в России алмазов содержится в 12-м по счёту пакете санкций Евросоюза, направленных против Москвы. Совет ЕС утвердил новый пакет ограничений 18 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, страны «Группы семи» (G7) в ноябре пообещали представить к 1 января 2024 года ограничения на импорт российских промышленных алмазов. В этих странах заявили также, что поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться с 1 марта, а к 1 сентября появится механизм проверки необработанных алмазов на основе отслеживания и сертификации.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерины Новиковой, 12-й пакет антироссийских санкций ускорит фрагментацию мировой экономики. Что касается алмазов, для них России придётся разрабатывать новые логистические маршруты, но никто не говорит о том, что они исчезнут с мирового рынка.