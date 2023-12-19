Москва, 19 декабря, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Утвердив 12-й пакет антироссийских санкций, Европейский союз не сделал для себя ничего хорошего, но зато ускорил фрагментацию мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Максим Блинов /РИА Новости

Ранее Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России, который вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

«Новые санкции включают в себя запрет на экспорт из России алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, ферросплавов, а также запрет на импорт в Россию из Европы литиевых батарей. Все эти запреты в ещё большей степени подводят всю мировую экономику к фрагментации на два блока стран под руководством Китая и США. Так как Европа выбрала для себя американскую коалицию, то вышеупомянутые запреты становятся условием разрыва связей с Россией», — сказала Новикова.

По её словам, Европа хорошо понимает, что для неё данные запреты увеличивают стоимость произведённой продукции, тем самым делая ЕС неконкурентоспособным по отношению к США. Тем не менее, как полагает Новикова, фрагментация мировой экономики идёт полным ходом, что и способствует размежеванию стран. Для Европы данный сценарий не означает ничего хорошего, в то время как Россия постепенно перестраивает свою национальную экономику с Запада на Восток.

«Если же говорить конкретно о введённых санкциях, то для России нужно будет разрабатывать новые логистические маршруты для тех же алмазов, но при этом никто не говорит о том, что их не будет на мировом рынке», — сказала Новикова.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили тоже полагает, что Россия не понесёт больших потерь из-за 12-го пакета санкций.

«В настоящее время у России есть надёжные торговые партнёры, готовые приобретать попавшую под санкции продукцию. Таким образом, существенных потерь не ожидается. В свою очередь, ЕС ограничит экспорт своей продукции в РФ, а именно литиевых батарей, термостатов, некоторых машин, строительных товаров, лазеров. Такие ограничения направлены на снижение технологического суверенитета России, однако многие виды комплектующих и оборудования производятся отечественными компаниями или импортируются из дружественных государств», — призвала не забывать Валишвили.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с корреспондентом ИА Регнум согласился, что, хотя санкции и могут быть болезненными, 12-й пакет не создаст каких-то критических дисбалансов в российской экономике, но его будут ощущать на себе конкретные люди и организации.

«Существенным является ограничение на экспорт алмазов, добытых и обработанных в России. Европейский рынок был одной из основных площадок продаж наших алмазов, и российским компаниям придется перестраивать логистику. Данный пакет санкций также затрагивает экспортные поставки европейских производителей и вводит оговорки, запрещающие партнёрам ЕС из разных стран заниматься реэкспортом продукции в Россию. Европейский союз начинает воздействовать на партнёров России, которые помогают ослаблять влияние санкций», — сказал Абрамов.

При этом он уверен, что радикально ситуацию новые санкции не меняют. Экономика продолжит работать. Сбыт алмазов Россия сможет переориентировать на страны Азиатского региона.

Абрамов не исключил, что Москва будет действовать методом асимметричных ответов, поддерживая силы и государства, которые противодействуют санкциям против России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласованный 12-й пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана. Также Евросоюз включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Дополнительно под эмбарго могут попасть некоторые химикаты и литиевые аккумуляторы, а также термостаты и двигатели для БПЛА. В ответ на действия ЕС Москва расширила чёрный список на въезд в страну.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки.