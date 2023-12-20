Нью-Дели, 20 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении запрета на российские алмазы из-за неясности правил отслеживания их происхождения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ptukhina Natasha

«Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трёх-четырёх месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны», — сказал собеседник агентства.

Власти Индии также возразили по поводу нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов, который может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, некоторые из которых могут быть конфиденциальными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России, который вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Новые ограничительные меры включают в себя запрет на экспорт из России алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, ферросплавов, а также запрет на импорт в Россию из Европы литиевых батарей.

Все эти запреты в ещё большей степени подводят всю мировую экономику к фрагментации на два блока стран под руководством Китая и США. Так как Европа выбрала для себя американскую коалицию, то вышеупомянутые запреты становятся условием разрыва связей с Россией, рассказала в беседе с ИА Регнум доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.