Москва, 21 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Курс евро превысил 101 рубль впервые с 26 октября, следует из данных Московской биржи.

ИА REGNUM

Так, курс евро растёт на 1,74 рубля, до 101,4 рубля.

Доллар растёт на 1,28 рубля, до 92,24 рубля. Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря глава «Сбера» Герман Греф заявил, что большого потенциала для укрепления рубля нет, однако также нет причин и для сильного снижения его курса. По его мнению, при нынешней ситуации в торговле сегодняшний курс рубля выглядит самым сбалансированным.

Глава ВТБ Андрей Костин 7 декабря рассказал, что до конца 2023 года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей.