Москва, 21 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 11 декабря, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, по данным на 12:28 мск, курс доллара составлял 92,23 рубля.

Евро превысил уровень 101 рубль.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны.

Глава ВТБ Андрей Костин 7 декабря рассказал, что до конца 2023 года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей. По его мнению, укрепление курса российской валюты произошло по ряду причин, главными из которых стали рост ключевой ставки Банка России и меры по продаже валюты экспортерами.