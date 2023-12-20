Вашингтон, 21 декабря, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден назвал своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа «мятежником» за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года. Об этом президент заявил журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он Трампа «мятежником».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Байден ответил, что «в этом нет сомнений».

«Это очевидно. Он определенно поддержал мятеж», — утвердительно заявил глава Белого дома.

Комментировать решение Верховного суда Колорадо об исключении Дональда Трампа из списка на праймериз в штате на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев, Байден наотрез отказался.

Как сообщало ИА Регнум, Трампу Верховный суд штата Колорадо запретил участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

Ранее этот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Инициативная группа избирателей Колорадо подала иск, отметив, что действия Трампа противоречат Конституции США. Судья признала, что политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», однако, согласно судебному решению, причастность эта не помешает ему принять участие в президентских выборах в 2024 году.