Колорадо, США, 20 декабря, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Бывшему главе Белого дома Дональду Трампу Верховный суд штата Колорадо запретил участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом говорится в документе в электронной базе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Суд штата подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что Трампа нельзя допускать к выборам из-за того, что он, занимая должность, участвовал в мятеже или восстании. Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к Конституции.

Отмечается, что за запрет Трампу участвовать в праймериз проголосовали четверо судей, против — трое.

В предвыборном штабе Дональда Трампа заявили, что решение суда в Колорадо является «ошибочным» и обещал незамедлительно его обжаловать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд Колорадо признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Инициативная группа избирателей Колорадо подала иск, отметив, что действия Трампа противоречат Конституции США. Судья признала, что политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», однако, согласно судебному решению, причастность эта не помешает ему принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.