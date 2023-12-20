Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Ситуация на фронте пугает военное руководство Украины, так как Запад перестал поставлять Киеву оружие в необходимом количестве. Об этом сказано в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Найти желающих попасть в украинскую пехоту на нынешнем этапе конфликта особенно сложно. Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой ещё более устрашающими», — отмечается в публикации.

В материале отмечается, что в то время как Москва владеет подавляющим преимуществом в военной силе, страны НАТО серьёзно сократили объёмы поддержки Украины.

Днём ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников написало, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли способны достигнуть существенного прорыва на поле боя. Отмечалось, что, помимо этого, перспективы Киева становятся всё более мрачными. Тупиковая ситуация на местах делает всё более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы.

В Евросоюзе считают, что Украина, лишившись помощи и «не имея возможности защитить себя», будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России, полагают чиновники.

18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности из-за дефицита артиллерийских снарядов. Очень большой проблемой является, по его словам, недостача боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм. Украинцы перешли в оборону на некоторых участках, но местами ещё продолжают наступать, сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Минфин Украины сообщил, что Киев снизил запросы на предоставление в 2024 году помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд.