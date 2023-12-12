Москва, 12 декабря, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перенаправляют усилия на террористические атаки и удары по гражданским объектам после поражений на поле боя, сообщил на брифинге 12 декабря посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Администрация Скадовского муниципального округа/ТАСС

«Украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — сказал он.

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Как уточнил Мирошник, подобные факты зафиксировали практически во всех российских регионах, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Помимо этого, киевский режим предпринимает шаги, направленные на организацию терактов против общественно значимых персон.

Как сообщало ИА Регнум, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим. Так, следственные органы уже установили причастность Киева в организации ряда терактов на российской территории. В частности, киевский режим стоял за подрывом автомобиля политолога Дарьи Дугиной, организацией теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Танки украинской армии днём 10 декабря обстреляли два села в Брянской области. Помимо этого, украинские танки обстреляли территорию около села Новая Таволжанка в Белгородской области.