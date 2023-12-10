Донецк, 10 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Семь мирных жителей Донецка были ранены накануне в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 10 декабря в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

Он уточнил, что 9 декабря в Петровском районе на улице Добровольского возле ТК «Галактика» были ранены пятеро мужчин в возрасте от 20 лет до 51 года и 41-летняя женщина. Ранее в тот же день 81-летняя женщина пострадала в Кировском районе в результате сброса бомбы с вражеского беспилотника.

«В Кировском и Петровском районах в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщины 1942 и 1982 годов рождения», — написал Кулемзин.

7 декабря украинский беспилотник сбросил бомбу в Петровском районе возле магазина «Берёзка», тогда пострадали две женщины. Днём ранее мужчина и женщина получили ранения в микрорайоне Мирный Кировского района, ещё одна женщина была ранена в районе шахты имени Абакумова.

Атаки беспилотников со сбросом взрывных устройств на мирных жителей также произошли 2 и 3 декабря.

Атака против мирных жителей

Российские военные и эксперты констатируют, что украинские операторы дронов, целенаправленно высматривают скопление гражданских, а затем атакуют.

Основные версии такой преступной тактики — это либо просто безжалостность, либо обучение новичков, которым нужна «живая цель», либо же просто ВСУ пытаются терроризировать город, который и так уже девять лет под обстрелами Украины.

Атаки с минами «Лепесток» и взрывными устройствами

Летом 2022 года власти Донецка стали предупреждать жителей о противопехотных фугасных минах «Лепесток», разбрасываемых ВСУ. Как сообщало ИА Регнум, за период с 17 февраля 2022 года по 4 мая 2023 года в ДНР из-за мин «Лепесток» пострадали 113 мирных жителей, трое из них скончались.

С января 2023 года в республике стали фиксировать атаки украинских беспилотников со сбросом бомб на людей. Такие случаи повторились в марте, а с октября стали происходить чаще.

Так, 1 ноября в Петровском районе Донецка под вражеский обстрел с применением беспилотников попали сотрудники предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». Ранения получил один человек, сообщал мэр Кулемзин.