Брюссель, 20 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Европейский проект может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит на Украине, а конфликт в секторе Газа продолжится. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в соцсети X.

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Он подчеркнул, что Европа в опасности, и призвал «засучить рукава», чтобы её спасти. Угроза, по его мнению, исходит в том числе от президента России Владимира Путина.

«Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — отметил Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в ходе выступления в испанской Малаге Боррель заявил, что у Евросоюза множество проблем. Первой из них он назвал Украину, «где скорой победы над Россией не ожидается». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что эти слова можно расценивать как признание в ЕС победы России над Украиной.