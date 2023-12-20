Москва, 20 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей 20 декабря назвал парламентариев из новых российских регионов крепкими и надёжными, она пришли в органы ради людей.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ

Глава государства обратил внимание на присутствие на заседании избранных уже по российским законам руководителей парламентов четырёх исторических регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которых зал приветствовал аплодисментами.

«Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надёжные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти — ради людей», — сказал Путин.

Также российский лидер назвал встречу с лидерами парламентских фракций конструктивной.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Путин на встрече с лидерами парламентских партий назвал Конституцию живым организмом и отметил, что после поправок 2020 года возросла роль парламента. По его словам, поправки укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания.

Как отметил глава государства, возможно, не все россияне смогли почувствовать всё это и осознать, но роль парламента в жизни России абсолютно точно стала выше.