Москва, 15 декабря, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал конституцию живым организмом. На встрече с лидерами парламентских партий 15 декабря глава государства отметил, что после поправок 2020 года в частности возросла роль парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конституция, которую мы рассматриваем всё время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия, укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания», — заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, возможно, не все россияне смогли почувствовать всё это и осознать, но роль парламента в жизни России абсолютно точно стала выше.

Как заявил Путин 12 декабря, российская конституция работает, стабилизирует государство и помогает людям. Президент подчеркнул, что россияне обращаются в Конституционный суд за защитой прав. По его мнению, главное в конституции — защита интересов граждан.