Москва, 20 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В 1990-е годы в России многие законы не выполнялись, но были созданы основы и ориентиры государственности, заявил 20 декабря на заседании Совета законодателей президент России Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ

«Многое (из законов — Прим. ред.) не выполнялось, это правда. Но вы знаете, в чём смысл и в чём ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», — сказал президент.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, посвящённом 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря на встрече с лидерами парламентских партий президент назвал Конституцию живым организмом и отметил, что после поправок 2020 года возросла роль парламента. По его словам, поправки укрепили влияние и повысили ответственность Федерального собрания.

В апреле 2023 года на заседании Совета законодателей Владимир Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. Глава государства отметил, что исторически русские парламентарии стремились служить на благо Отечества и людей и что это необходимо продолжать и сейчас, постоянно работая над повышением уровня жизни россиян и их благосостояния.