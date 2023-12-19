Москва, 19 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, которое пройдёт 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Демьянчук/ТАСС Владимир Путин

«20 декабря Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, посвящённом 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Путин на встрече с лидерами парламентских партий назвал Конституцию живым организмом и отметил, что после поправок 2020 года возросла роль парламента. По его словам, поправки укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания.

Как отметил глава государства, возможно, не все россияне смогли почувствовать всё это и осознать, но роль парламента в жизни России абсолютно точно стала выше.