Москва, 20 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Реформы, которые власти Украины проводили в области энергетики, не подразумевали почти никакого обновления основных фондов и оборачивались кризисами, ростом неплатежей и снижением инвестиций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 декабря заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что его вгоняют в ступор оценки украинских энергетиков о состоянии украинского энергорынка.

Как полагает Фролов, к таким оценкам стоит прислушаться. По его словам, реформы, проводимые на территории Украины, были слабо связаны с обновлением основных фондов — как объектов генерации, так и электросетевого оборудования.

«С другой стороны, они были явно не вполне продуманы с финансовой точки зрения. К примеру, произошёл резкий рост платежей в условиях непрекращающегося экономического кризиса. Почти любая реформа в области электроэнергии вела к снижению собираемости, то есть к росту неплатежей. Рост неплатежей вышел далеко за пределы возможности поддержания системы в работоспособном состоянии. То есть при таком финансировании речь не шла о модернизации или развитии», — констатировал Фролов.

Также он напомнил, что с 2009 года на Украине реализовывалась программа развития возобновляемой энергетики. И при новых властях она продолжилась, причём ей стали уделять даже больше внимания. Однако проблема была не в том, чтобы ставить ветряки и солнечные панели, а в том, что неадекватно большую долю денежных средств, собираемых с рынка, отдавали возобновляемым источникам.

«Грубо говоря, вы занимаете два процента от производства, но получаете 8% денег. А это означает, что недополучают все остальные. Следовательно, этот фактор накладывается на рост неплатежей и снижение инвестиций в энергетику», — объяснил Фролов.

По его словам, ещё до 2022 года Украина сталкивалась с энергетическими кризисами. Последний крупный был во второй половине 2021 года, и связан он был с нехваткой угля на теплоэлектростанциях.

«Параллельно обострялся кризис периодических отключений из-за старения линий электропередачи, потому что со времён СССР в них не вкладывали достаточных средств», — подытожил энергетик.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков тоже считает, что на Украине сказывается хроническое недофинансирование местной энергетики.

«Такая проблема существовала давно. Но раньше был определённый запас прочности у всей энергосистемы за счёт того, что она изначально была большой. Много объектов энергогенерации, много сетевого хозяйства. В 2022 году, когда были нанесены удары по объектам электроэнергетики, запас прочности фактически оказался сведён к нулю», — заметил Юшков.

Поэтому сейчас украинская энергосистема, по сути, стоит на грани. Плюс, когда возникают скачки спроса, эта система, по словам Юшкова, переходит в режим самоуничтожения.

«Не хватает мощностей трансформаторов, сетевого хозяйства для того, чтобы удовлетворить спрос. И как выйти из такого положения без масштабной модернизации и финансовых вливаний, совершенно непонятно. Плюс даже те деньги, которые были выделены и из общего бюджета Украины, и из международной помощи, разворованы. Поэтому украинским чиновникам, ответственным за восстановление энергетики, было бы выгодно возобновление ударов по энергетическим объектам, потому что тогда на российские удары можно было бы списать то, что они разворовали», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Кучеренков процитировал энергетика Юрия Сакву, который ранее заявил, что украинский рынок электроэнергии пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса».

До этого компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Сейчас там без электроэнергии остаются 408 населённых пунктов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины должны экономить электричество. В частности, он призвал не включать одновременно мощные электроприборы, переносить стирку на ночные часы и выключать свет в помещениях, которые не используются.