Киев, 20 декабря, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны «вгоняют в ступор», заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Андрей Ратмиров/ТАСС

В своих соцсетях депутат процитировал энергетика Юрия Сакву, который ранее заявил, что украинский рынок электроэнергии пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса».

Также он поиронизировал над «победными реляциями» относительно «огромных успехов» реформы энергорынка, которые звучат со стороны чиновников ЕС и Украины.

Кучеренко отметил, что оценкам Саквы и других украинских профессионалов он доверяет гораздо больше, чем оценкам функционеров.

«И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в компании «Укрэнерго» сообщили, что Украина вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Отмечалось, что похолодание увеличило потребление электроэнергии, это привело к возникновению дефицита в энергосистеме, сложилась тяжёлая ситуация.

7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины должны экономить электричество, поскольку в энергосистеме страны есть дефицит и при отсутствии экономии электричество придётся отключать. Также он призвал владельцев торговых центров, магазинов и ресторанов уменьшить яркость освещения витрин и вывесок и, кроме того, отметил, что и предприятия страны могут принять новые меры для повышения эффективности использования энергии.