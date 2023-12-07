Киев, 7 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Украина вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом 7 декабря сообщили в компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Сегодня похолодание увеличило потребление электроэнергии. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме, сложилась тяжёлая ситуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши мощностью 700 МВт с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск).

По данным компании, лимиты потребления электроэнергии и графики отключений не вводились. Сейчас на Украине без электроэнергии остаются 408 населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября «Укрэнерго» заявило о дефиците электроэнергии и непростой ситуации из-за резкого роста потребления по причине ухудшения погоды и включения в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов. Отмечалось, что электростанции не могут выработать достаточно энергии, чтобы удовлетворить все потребности: солнечные электростанции почти не работают из-за облачности, на тепловых некоторые блоки ещё находятся в ремонте.