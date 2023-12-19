Москва, 19 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылая в Россию всё больше агентов и диверсантов, заявил 19 декабря директор ФСБ Александр Бортников.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу», — сказал Бортников в комментарии «Первому каналу».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 декабря в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике заявили, что сотрудники силовых органов и военные контрразведчики обнаружили в Волновахском районе тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины. В документах содержалась в том числе информация о лицах, замешанных в деятельности украинских спецслужб.

13 декабря командир антидиверсионной группы российских войск рассказал, что подразделения Вооружённых сил России, которые обороняют берег Каховского водохранилища около Запорожской атомной электростанции, почти каждую неделю пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ. После разрушения ВСУ Каховской ГЭС и падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф местности благоприятствует действиям украинских диверсантов, отметили бойцы подразделения.

11 декабря в ФСБ сообщили, что сотрудники службы выявили в Крыму обширную агентурную сеть украинских спецслужб. За год в Крыму сотрудники ведомства пресекли 14 терактов и диверсий, было обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из них было изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ, рассказали в ФСБ.