Энергодар, Запорожская область, 13 декабря, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, которые обороняют берег Каховского водохранилища около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически каждую неделю пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии. Об этом 13 декабря рассказал командир антидиверсионной группы российских войск.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как отметил в беседе с «РИА Новости» военный, задачей его подразделения является обеспечение безопасности ЗАЭС от прорыва противника со стороны Никополя — города под контролем Киева на берегу Каховского водохранилища.

«Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну–две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению», — сказал он.

Другой военный уточнил, что российские солдаты применяют полученные в ходе подготовки под руководством инструкторов к антидиверсионной работе навыки, что, по его словам, стало особенно актуально, так как после разрушения ВСУ Каховской ГЭС и падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф местности благоприятствует действиям украинских диверсантов.

«Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей. От трёх до пяти человек, и в случае чего реагируем. Огневыми средствами «шугаем» — убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно. Отрабатываем все огневые средства. Коллективы слажены. Все работают и чётко понимают, что делать… Я оцениваю на десять из десяти (готовность антидиверсионных групп). В любом случае никакая ДРГ сюда не проникла и не проникнет», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 5 декабря рассказали, что российские войска обеспечили безопасную ротацию членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Для этого ими вводился 12-часовой режим прекращения огня.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов 2 ноября рассказал, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По его словам, это произошло как раз во время ротации членов МАГАТЭ на ЗАЭС.