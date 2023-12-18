Волноваха, ДНР, 18 декабря, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Сотрудники силовых органов и военные контрразведчики обнаружили тайник с секретной документаций Службы безопасности Украины (СБУ), который находился в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — говорится в сообщении.

В документах содержалась информация о лицах, включая тех, кто замешан в деятельности украинских спецслужб. Силовики проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью проверки полученных сведений.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Запорожской области сотрудники правоохранительных органов нашли тайник с боеприпасами задержанных диверсантов ВСУ. В нём хранилось оружие, предназначенное для совершения теракта в отношении экс-сотрудника СБУ жителя Бердянска Василия Прозорова.

В тайнике находились гранаты, а также готовое взрывное устройство с болтами и гайками. Задержанные лица входили в группу, причастную к убийствам представителей властей в Бердянске. Они стояли за попыткой покушения на замглавы военно-гражданской администрации города Павла Ищука.