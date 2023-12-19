Москва, 19 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем её ВВП, фактически это страна-банкрот, заявил 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — сказал он.

Также глава Минобороны информировал, что Запад поставил киевскому режиму более 5 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Несмотря на помощь Запада, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, уточнил Шойгу.

Всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тысячи.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в заседании коллегии, также отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления.