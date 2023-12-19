Москва, 19 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Запад поставил киевскому режиму более 5 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу

«Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолётов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2,65 млн снарядов калибра 155 мм и 122 мм», — сказал Шойгу.

Он отметил, что с начала специальной военной операции 54 страны объявили о военных поставках киевскому режиму, однако фактически вооружение и военная техника поступают из 15 государств.

Как передавало ИА Регнум, Шойгу заявил, что Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем её ВВП. Он отметил, что Украина фактически является страной-банкротом, поскольку значительная часть полученных ею средств — это кредиты, подлежащие возврату.